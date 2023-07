Grande successo domenica a Villaspeciosa per la seconda edizione dell'Epic Motor Day -VIDEO

Importante e’ stata anche la presenza delle auto d’ epoca provenienti dall’ hinterland cagliaritano e non solo , e’ giunto infatti anche un equipaggio dal Piemonte . Nonostante la giornata caratterizzata dal gran caldo che ha stretto in una morsa la Sardegna negli ultimi giorni , i motociclisti hanno raggiunto Villaspeciosa sin dalle primissime ore del mattino e si sono schierati in gran numero lungo la strada di accesso al Parco di San Platano esponendo i loro mezzi tenuti in maniera impeccabile , contemporaneamente giungevano le auto d’ epoca che venivano fatte posizionare nell’ area adiacente all’ ingresso dello stesso parco . Notevole e’ stato l’ impatto visivo che si e’ presen

tato agli occhi dei visitatori che a centinaia hanno raggiunto l’ area espositiva ed hanno cosi’ potuto ammirare gli auto e moto veicoli presenti . La manifestazione ha visto anche la presenza di stands espositivi di vario genere dislocati in varie zone del parco e interessanti esibizioni di Ginnastica ritmica , di Kick Boxing ,di magia , dimostrazioni di aerografia e live music .

Il tutto accompagnato da animazione e DJ. Il Pubblico e gli equipaggi hanno anche avuto la possibilità di visitare la chiesa romanica di San Platano , un autentico gioiello . In tantissimi poi hanno gustato il menu’ previsto dal pranzo organizzato dal Comitato e consumato all’ ombra degli ulivi presenti nel Parco . La giornata e’ trascorsa con allegria e spensieratezza mentre le alte temperature sono state mitigate da un vento che con il passare delle ore si e’ fatto sempre piu’ insistente e sostenuto . Una seconda edizione di ” Epic Motor Day ” sicuramente da ricordare.

GIUSEPPE TAMPONI