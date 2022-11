Milis

Bilancio positivo da parte del presidente della Pro loco Luigi Murgia, già al lavoro per la prossima edizione

Un ritorno in grande stile per la rassegna dei vini novelli di Milis, che chiude l’edizione 2022 con circa 16 mila presenze, picchi di 8 mila persone in alcuni momenti della giornata e 4 mila calici venduti. Numeri importanti che premiano l’impegno della Pro loco guidata da Luigi Murgia e le novità apportate alla manifestazione, ripartita dopo due anni di stop per la pandemia.

“Dovevamo trovare la tipologia di evento che potesse far tornare la rassegna a essere una delle più partecipate”, commenta Murgia, tirando le somme. E l’obiettivo è stato centrato.

“Aprire gli stand dalla mattina è stata una scelta vincente”, prosegue Luigi Murgia. “Abbiamo avuto un buon afflusso di persone già dalla mattina. Anche la Vernaccia in villa e l’ecomuseo della Vernaccia hanno avuto un ottima partecipazione”.

Parlando in numeri (cifre ufficiose) sono circa 600 le degustazioni effettuate all’interno di villa Pernis, dove protagonista è stato il vino oristanese per eccellenza.

“Accostare la Vernaccia al Novello è stata una incognita”, spiega il presidente della Pro loco, “ma si è dimostrata un evento molto interessante”.

Soddisfazione anche da parte degli sponsor e dei produttori di biologico, per il quale gli organizzatori pensano a uno spazio importante anche per le prossime edizioni: “Mantenendo come punto centrale il Novello e le sei cantine produttrici, che realizzano ottimi prodotti, penseremo anche al biologico e a rinnovare la collaborazione con l’Associazione italiana sommelier, puntando sul territorio”, anticipa Murgia. La Pro loco è già al lavoro per l’edizione 2023: “Stiamo pensando a un progetto a lungo termine molto interessante”, conclude Murgia, senza anticipare troppo.