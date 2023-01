Olbia

Domenica scorsa è andata in scena la classica “Remiamo in Gallura”

Il canottaggio sardo ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno, domenica scorsa, con la classica di fondo “Remiamo in Gallura”, organizzata nel porto di Olbia dalla Delegazione Sardegna insieme alla Federazione Italiana Canottaggio e al Circolo Canottieri Olbia.

Buona la partecipazione con presenti, oltre ai padroni di casa del Circolo Canottieri Olbia, anche gli atleti del Canottieri Sannio Bosa, del Circolo Nautico Oristano e della Canottieri Tula Elettra.

Nella prima parte della mattinata – si legge in una nota della Delegazione regionale della Federazione Italiana Canottaggio – sono scese in acqua le categorie agonistiche insieme ai Cadetti che si sono affrontati sulla distanza dei 4.000 metri. Nella seconda, invece, è stata la volta dei più giovani (Allievi B1, B2 e C), insieme ai Master, che si sono sfidati invece in prove sprint a remoergometro sulla distanza dei 500 metri.

In base al numero dei primi posti, la società prima classificata è stata il Circolo Canottieri G. Sannio di Bosa che si è imposto – per quanto riguarda le categorie agonistiche – nel singolo Senior maschile e nel doppio Under 19 maschile, mentre nel settore giovanile ha trionfato nel singolo 7,20 B1 e B2 maschile, nel singolo 7,20 Allievi C maschile e femminile.

A seguire, con sei medaglie d’oro, è il Circolo Canottieri Olbia, che è salito sul gradino più alto del podio nel singolo Under 19 maschile e femminile e nel doppio Master Mix, completando le vittorie nel singolo Cadetti maschile, nel singolo 7,20 Allievi B1 e C maschile.

Una vittoria a testa per il Circolo Nautico Oristano grazie alla prestazione nel singolo Cadetti femminile e per la Canottieri Tula nel singolo 7,20 Allievi B2 femminile. Prossimo appuntamento a Bosa, domenica 29 gennaio, per il Trofeo Uda- Crobu e Coppa Tore Sotgiu.

