Il presidio del San Martino rischia di chiudere a causa dell’assenza di medici

In sole 14 ore è stata sottoscritta da oltre 3.700 persone la petizione on-line su change.org lanciata ieri da una giovane mamma oristanese per chiedere che non vengano chiusi il reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano e di conseguenza la Neonatologia.

“Come genitori e utenti rivendichiamo il diritto alla salute dei nostri neonati, dei nostri bambini e di quelli che verranno.

Chiediamo assistenza territoriale, pretendiamo ciò che è un nostro diritto”, si legge nella pagina della petizione. “Avere un reparto ben strutturato a Oristano permette di salvare delle vite e non sovraccaricare reparti nell’isola già al limite”.

Il rischio concreto che il reparto di Pediatria del San Martino possa chiudere è dietro l’angolo: appena tre mesi, quando cioè resteranno in servizio solo 4 delle 7 pediatre in organico. Un numero troppo limitato perché si possano garantire i turni e tutti i servizi erogati finora.

Se non interverranno novità lo stop è inevitabile: i bambini oristanesi, dunque, non avrebbero più un punto di riferimento per le cure.

Come conseguenza diretta della assenza di un pediatra, anche la Neonatologia rischia la chiusura e le future mamme dovranno trovare un altro ospedale dove far nascere i loro bimbi.

