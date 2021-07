Grande marcia a Nuoro in difesa della sanità, nuova manifestazione a Sorgono

Nuoro

Continua la mobilitazione

Hanno invaso pacificamente la città di Nuoro i cittadini, i sindaci e i volontari di diverse associazioni che oggi hanno dato vita alla affollata marcia promossa dal comitato spontaneo Sos Barbagia Mandrolisai, che si batte per il diritto alla salute e che da tempo denuncia la grave situazione in cui si trovano i servizi sanitari nel centro Sardegna.

Riuniti davanti all’ospedale San Francesco i promotori dell’iniziativa hanno deposto una composizione di fiori nell’atrio del presidio, in segno di vicinanza ai pazienti e agli operatori.

Il corteo, chiuso da alcune ambulanze di soccorso, ha quindi raggiunto la chiesa delle Grazie, i giardini e il corso. Si è fermato davanti alla Prefettura, dove una delegazione composta dai portavoce del comitato spontaneo, da sindaci e da rappresentanti delle associazioni di soccorso, è stata ricevuta dal vicario del prefetto, Carlo Dessì.

In prefettura gli esponenti del comitato spontaneo hanno consegnato un articolato documento destinato al Ministro della Salute Roberto Speranza, chiamato a intervenire per porre rimedio a un lungo elenco delle gravi carenze dei servizi della provincia: dalla paralisi degli ospedali di Sorgono, Nuoro e Lanusei, privi di personale e mezzi; alle falle e i lunghi tempi di attesa dei servizi di medicina di base e specialistica dei diversi distretti della provincia, che non riescono a garantire le cure di cui hanno bisogno i cittadini, costretti a rivolgersi alla sanità privata.

Un quadro sconfortante illustrato anche dai sindaci presenti e dal deputato Andrea Frailis che sull’argomento ha annunciato un intervento parlamentare.

Soddisfatta della riuscita della manifestazione Pina Cui, portavoce del comitato spontaneo SOS Barbagia Mandrolisai: “ Siamo riusciti a portare in piazza amministratori e cittadini provenienti da tutta la provincia. Ma la nostra battaglia non si ferma qui. In mancanza di soluzioni ai gravi problemi che abbiamo più volte segnalato, ci prepariamo a una nuova marcia, questa volta davanti alla Regione. Ma prima, il 10 agosto, saremo nuovamente davanti all’ospedale di Sorgono”.