Appello dei comitati civici per il Centro Sardegna

“Siamo in uno stato di emergenza e uno stato di emergenza richiede risposte immediate”. E’ quel che chiedono i diversi Comitati e Associazioni per la Difesa della Sanità della Sardegna Centrale che, riuniti in un Comitato, hanno deciso di promuovere una grande manifestazione a Oristano per il prossimo 12 marzo. In quella occasione confluiranno in città amministratori e cittadini delle provincie di Nuoro, Oristano e Ogliastra e delle aree del Goceano e del Sarcidano. Zone caratterizzate da una progressiva cancellazione dei presidi sanitari e da una sanità ormai al collasso. Attraverso un articolato documento il Coordinamento dei Comitati e Associazioni, indica precise linee di azione finalizzate a restituire agli abitanti del Centro Sardegna il diritto alle cure.

Di seguito il documento.

L’agibilità dei presidi e dei servizi sanitari viene meno di giorno in giorno, mettendo a rischio la domanda di salute di singole persone e di intere comunità. Chi ha la responsabilità politica di governare il processo di affrancamento dallo stato di emergenza quotidianamente evidenziato anche dai mezzi di informazione, ha il dovere morale oltre che politico, di farsene concretamente e rapidamente carico. Siamo in uno stato di emergenza e uno stato di emergenza richiede risposte immediate!

Una prima questione: occorre fare chiarezza sull’attuale allocazione delle risorse umane (soprattutto quelle di pertinenza sanitaria) all’interno dell’intera rete, per valutare la loro corretta distribuzione, proprio in funzione di una coerente “logica di rete del sistema sanitario”che consenta alle aree e alle strutture più fragili o in maggiore sofferenza di uscire intanto dall’emergenza. Ciò si può raggiungere con una precisa ricognizione e una mappatura rapida e trasparente del personale sanitario, parasanitario e amministrativo dislocato in tutti distretti e le unità sanitarie operative della regione, in modo da poter attuare eventualmente misure di solidarietà attraverso un riequilibrio redistributivo di risorse umane e finanziarie disponibili. Si tratta di un’azione da non confondere con i tentativi, inadeguati e parziali, posti in essere fin qui per tamponare, solo momentaneamente, falle endemiche e fragorosi crolli avvenuti in servizi e presidi di rilevanza strategica come quelli della Sardegna Centrale.

Seconda questione: i medici di medicina generale (MMG)e i pediatri di libera scelta (PLS). E’ incomprensibile e anche intollerabile che queste figure che costituiscono l’ossatura della medicina di base, lascino le loro sedi, e quindi i loro assistiti, senza che, chi è proposto a farlo, abbia provveduto per tempo a mettere in essere le procedure necessarie per la loro sostituzione. Si dia il quadro certo della quantità dei professionisti da cui si può attingere; si utilizzino tutte le risorse esistenti, rendendo compatibili, in regime di emergenza, anche funzioni e attività diverse, purché abbiano le caratteristiche per assolvere a tale compito. Si trovi anche la forma di derogare a norme esistenti che dovessero impedire di pervenire alle soluzioni necessarie nella situazione data. Ad esempio, gli stessi medici giunti al pensionamento dovrebbero essere considerati una risorsa fino al momento della loro possibile, concreta sostituzione, prorogando loro il contratto per il tempo necessario. Si espletino senza indugi i bandi di concorso per posti e sedi vacanti dei medici di famiglia, pediatri e medici di guardia, anche mettendo a frutto le importanti misure in tal senso varate dal Consiglio Regionale.

Terza questione: la specialistica ambulatoriale e ospedaliera, gli esami strumentali e la cronicità. Già da prima della pandemia persistono fortissime carenze nella risposta al bisogno di prestazioni specialistiche, sia per la prima visita che per il controllo.Ciò sia a livello territoriale che ospedaliero e in alcune branche in particolare: cardiologia, pneumologia, neurologia, oncologia, chirurgia generale e vascolare, neurochirurgia, fisiatria, orl, geriatria etc. Si verificano da anni continui rinvii e/annullamenti degli stessi appuntamenti e comunque manca unarisposta congrua con i tempi della patologia in atto.Va pertanto rivista urgentemente la distribuzione delle ore delle varie branche e attuata la sostituzione degli specialisti che per varie ragioni (trasferimento, pensionamento, no vax etc.) sono andati via. Gli esami strumentali, anche in presenza di urgenza, hanno tempi biblici, per cui si costringono i pazienti a ricorrere a prestazioni private o in regime di intra moenia o, per le condizioni economiche, a rinunciare alla cura! La gestione delle cronicità è resa impossibile per le ragioni già dette, per cui il paziente oggettivamente piùfragile e più bisognoso di cure è abbandonato a se stesso, senza controlli periodici e con scadenze certe. Non servono saggi teorici e disegni calati dall’alto, che hanno il sapore meramente propagandistico, ma proposte che rispondano al reale fabbisogno di presidi e servizi diffusi, che tengano conto della specificità della nostra regione, caratterizzata da situazioni orografiche alquanto differenziate, con aree a mobilità difficile, con territori penalizzati dalla mancanza dei servizi generali essenziali e dal fenomeno dell’invecchiamento e dello spopolamento progressivo delle loro comunità. Andrebbero quindi garantite almeno le prestazioni specialistiche d’urgenza e quelle per i malati cronici, scongiurando la chiusura totale di presidi e servizi, rafforzandone la dotazione del personale sanitario e para sanitario, ormai a livelli quasi inesistenti. Allo stesso modo andrebbe studiato il come, con apporti straordinari di personale apposito, limitare i danni del mancato lavoro di prevenzione e monitoraggio del rischio delle malattie più gravi e diffuse, attraverso campagne mirate di screening per quelle più ricorrenti (tumori alla mammella e alla cervice, al colon e al colon retto, diabete etc.).

Quarta questione: come affrontare concretamente l’emergenza. Si richiedono azioni forti, contrassegnati dal ricorso alla solidarietà delle zone più forti (o meno deboli), verso quelle più disagiate e mal ridotte, con interventi urgenti della protezione civile e dello stesso esercito, con deroghe di tipo legislativo e amministrativo per annullare o quantomeno ridurre e semplificare adempimenti burocratici che attualmente non consentono o limitano fortemente l’adozione di provvedimenti e misure urgenti e non più rinviabili. Serve la proclamazione dello stato di emergenza sanitaria per l’intera Sardegna Centrale e per tutti i territori dell’isola maggiormente in sofferenza! Se ne facciano carico la Regione e lo Stato. I Comitati a difesa della sanità e del diritto alla salute della Sardegna Centrale rivolgono in tal senso un accorato appello alla Giunta Regionale e al Governo Nazionale perché considerino seriamente questa necessità e adottino le misure conseguenti. Ai consiglieri regionali e ai parlamentari nazionali della Sardegna chiediamo una forte azione di sollecitazione in questo senso. Ai sindaci, che giustamente rivendicano la restituzione dei poteri loro ingiustamente sottratti, per le Conferenze Territoriali e i Comitati di Distretto Socio Sanitari da loro composti, spetta il compito di far sentire, soprattutto in questo momento, la voce e il peso delle comunità che rappresentano. In mancanza di provvedimenti straordinari e urgenti il Coordinamento li invita a proclamare lo stato di emergenza sanitaria nei loro comuni, per le grandi sofferenze che stanno vivendo le loro comunità e per le gravi conseguenze di ordine sociale ed economico che per esse ne potrebbero derivare in un futuro molto prossimo.

Quinta questione: nuova governance e riordino della sanità pubblica. Ci sono passaggi non più rinviabili che attengono all’impianto della riforma sanitaria voluta da questa giunta regionale e approvata dal Consiglio Regionale (L.R.n.24/2020). Una governance rinnovata ed efficace dell’intero sistema, appare più che mai necessaria, dopo la riattivazione dell’ARES e il normale governo delle Aziende Socio Sanitarie Locali, con la nomina dei rispettivi Direttori Generali. Non vorremmo che il persistere dell’impossibilità o dell’incapacità del governo regionale e l’acuirsi della crisi del sistema sanitario sardo, provocasse nell’opinione pubblica una esplicita domanda di commissariamento dello stesso settore, come atto ultimo dettato dalla sfiducia di questa classe politica. Si è infatti ormai al di sotto dei cosiddetti LEA-livelli elementari di assistenza- per intere comunità. Rispetto al riordino della sanità nella nostra regione il problema più importante da affrontare subito è come spendere al meglio le prime risorse provenienti dal PNRR secondo le indicazioni di destinazione; per il resto si invita l’assessore regionale alla sanità a limitarsi a indicare gli indirizzi generali e la filosofia che deve orientare tale riordino, rendendo protagoniste le comunità locali, attraverso i Comitati socio-sanitari di distretto e le Conferenze socio-sanitarie territoriali e tutte le strutture socio-sanitarie della Regione, di un processo di elaborazione e di costruzione della nuova sanità.

Il Coordinamento invita i cittadini, comitati e associazioni, sindaci e amministratori locali tutti, a partecipare numerosi alle iniziative di mobilitazione e di lotta che saranno programmate a breve, ovunque, e, in particolare, alla grande manifestazione che si terrà a Oristano il prossimo 12 marzo, indetta dal Comitato Provinciale per la Difesa della Sanità di quella provincia. Allo stesso tempo si ribadisce la disponibilità a interloquire con chiunque sia o voglia essere in campo per l’affermazione del diritto alla salute delle nostre comunità e di tutti i cittadini e si conferma la massima apertura all’adesione al Coordinamento di Comitati, Associazioni, Gruppi Spontanei di cittadini, che vogliano battersi per questo obbiettivo.

Il Coordinamento dei Comitati e Associazioni per la difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute della Sardegna Centrale (Associazione Vivere a colori Sardegna, Progetto per Nuoro, Emergenza Pediatria di Bosa, Comitato della Baronia, Comitato per la Difesa della Sanità del Marghine, SOS Barbagia-Mandrolisai, Giovani per l’Ospedale S. Camillo di Sorgono, Comitato per la Difesa della Sanità della Provincia di Oristano, Comitato Cittadini Ospedale Delogu di Ghilarza, Le Belle Donne di Oristano).

Martedì, 15 febbraio 2022