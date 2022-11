Santu Lussurgiu

Oltre 200mila euro grazie al Fondo solidale

Oltre 200mila euro per 158 aziende di allevamento. È il risarcimento liquidato alle imprese agricole danneggiate dal grande incendio del Montiferru nel mese di luglio 2021 e da altri roghi particolarmente gravi nel resto dell’isola dal Comitato Solidale Pecorini Dop di Sardegna – costituito dai tre consorzi dei formaggi Dop della Sardegna: il Consorzio del Pecorino Romano, il Consorzio del Pecorino Sardo e il Consorzio del Fiore Sardo.

Le aziende interessate ai risarcimenti sono di Bonarcado, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes, Usellus, Villaurbana e Villa Verde. E ancora, fuori provincia, aziende di Birori, Bonorva, Borore, Bortigali, Macomer, Ortacesus, Segariu, Sindia e Siurnus Donigala.

Il Comitato Solidale Pecorini Dop di Sardegna ha risarcito le aziende per la morte del bestiame, il danneggiamento delle strutture aziendali e la distruzione di macchinari e attrezzi, ma anche per danni alla viabilità aziendale, alle recinzioni e alle scorte.

Il budget che il Comitato ha destinato all’operazione è pari a 220.000 euro ed è confluito in un fondo frutto delle donazioni del Consorzio Pecorino Romano, Consorzio Grana Padano, Consorzio Parmigiano Reggiano, Consorzio Provolone Valpadana, Consorzio Gorgonzola, Consorzio Pecorino Sardo, Consorzio Fiore Sardo e altre donazioni di aziende del settore e privati. Gli indennizzi, che hanno soddisfatto le richieste di tutte le aziende che ne hanno fatto richiesta con una copertura pari al 10% circa del danno, hanno seguito un criterio di proporzionalità. Inoltre, su 30 delle aziende che hanno avuto un indennizzo importante sono state effettuate le verifiche ad opera di tecnici agronomi per verificare la sussistenza del danno.

Esaurita questa prima fase, in cui si è voluto dare aiuto concreto ai propri associati, il fondo di solidarietà resterà in piedi, come già annunciato al momento della sua istituzione, fortemente voluta dal consiglio d’amministrazione del Consorzio Pecorino Romano.

“Ogni anno destineremo una cifra a questo salvadanaio della solidarietà, per contribuire a far fronte a eventuali difficoltà, e naturalmente il Fondo resta aperto alle donazioni e ai contributi che chiunque vorrà dare”, ha commentato il presidente Gianni Maoddi. “Ringrazio ancora una volta tutti coloro che con il cuore hanno voluto fare la loro parte per portare un po’ di sollievo agli allevatori, il cui apporto è indispensabile e prezioso per il funzionamento dell’intero comparto”.