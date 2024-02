Samugheo

Protagoniste le maschere maschere tradizionali sarde, galiziane, croate e ungheresi

Ancora un successo di pubblico a Samugheo per A Maimone, sfilata di maschere tradizionali che da decenni è diventata uno dei grandi appuntamenti di Carnevale della provincia di Oristano.

La manifestazione, promossa dall’associazione culturale Mamutzones de Samugheo guidata da Igor Saderi, ha accolto oggi nel paese decine di migliaia di visitatori.

Quest’anno A Maimone ha abbracciato il carnevale galiziano, in spagnolo Entroido, una tradizione che trova origine nel paganesimo romano. Come di consueto, non sono mancate le figure del Carnevale dell’est europeo, con i Didi s Kamesnice, provenienti dalla Croazia, e gli ungheresi del Mohacsi Busojaras Hivatalos Oldala.