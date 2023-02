Grande festa a Terralba per i 40 anni de “Su Mattisi de Coa”: domani maschere, divertimento e tanta musica

Carnevale Raduno dei carri e partenza della sfilata da via Marceddì

Dalla locandina di Su Mattisi de Coa

Terralba

Raduno dei carri e partenza della sfilata da via Marceddì

Terralba festeggia i quarant’anni de “Su Mattisi de Coa” domani – 21 febbraio – con una serata all’insegna del divertimento per tutte l’età.

Si comincia alle 15,30 con il “Burro Show”, spettacolo di giocoleria dell’artista di strada BuGo. Si entra poi nel vivo del Carnevale con il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in via Marceddì.

Alle 17 prevista la partenza della sfilata che – da via Marceddì – percorrerà le vie Porcella, Roma, Battisti, Nuoro e viale Sardegna, per poi tornare in via Porcella. Nel corso della manifestazione si potranno gustare i malloreddus alla campidanese cucinati dalla Pro loco di Terralba.

Fissato per le 21 il tanto atteso momento delle premiazioni dei carri e i gruppi in maschera, con l’accompagnamento di un Dj set.

Su Mattisi de Coa è promosso dall’assessorato comunale allo spettacolo, guidato da Rosella Orrù, con il supporto del consigliere con delega alle politiche giovanili e spettacolo, Fabio Casu, con la collaborazione della Pro loco, della Livas di Terralba e il sostegno della Regione.

