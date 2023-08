Grande festa a Sorradile per Tzia Maurizia Congiu, che ha spento 104 candeline

Sorradile

L’Amministrazione comunale le ha fatto visita: “La sua una famiglia di centenari”

Sorradile ha festeggiato ieri – 21 agosto – il grande traguardo di Maurizia Congiu, giunta alla veneranda età di 104 anni con salute e tanta vitalità.

A farle visita il sindaco Pietro Arca e il vicesindaco Silvano de Frasso. “Tzia Maurizia è una signora lucida e fantastica”, ha dichiarato Arca. “Le abbiamo fatto visita, portandole in dono un mazzo di fiori e una grossa sciarpa, che la terrà calda nelle fredde sere invernali”.

La vita di Maurizia Congiu è iniziata il 21 agosto del 1919. “Da giovane ha lavorato come governate presso una ricca famiglia di Genova. In Liguria ha incontrato il suo futuro marito Pietro Michele Carboni, emigrato per lavoro, con il quale si è poi nuovamente trasferita a Sorradile”, ha spiegato Arca. “Attualmente vivi nella sua casa in paese con due persone che si prendono cura di lei. I suoi piatti preferiti sono il latte, la frutta e la verdura frullate e i formaggi molli”.

Quella dei Congiu è una famiglia di centenari. “Hanno un DNA davvero forte”, ha concluso il primo cittadino. “La sorella Rosa è venuta a mancare lo scorso anno a 104 anni e anche il padre aveva raggiunto il secolo di vita”.

