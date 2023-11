Grande festa a Cagliari per i 102 anni di Gigina Piras: "Ha tirato su 7 figli col suo lavoro"

Grande festa a Cagliari per i 102 anni di Gigina Piras. Nata a Masullas il 17 novembre 1920, Gigina Piras, vedova del restauratore Guido Marcia, ha trascorso la sua vita lavorativa tra i bambini, nel ruolo di collaboratrice scolastica. Attività che ha svolto tra l’asilo e la scuola di Sant’Elia prima di godersi la meritata pensione circondata dall’affetto dei 7 figli e 13 nipoti. Nonostante l’età che avanza, la signora Piras è in buono stato di forma e continua a leggere e a giocare a carte nel corso delle sue giornate. “oggi vive nella casa di riposo Padre Pio a Maddalena Spiaggia per sua scelta”, spiega uno del figli, Pierpaolo. “Grazie, mamma, per tutto quello che hai fatto per noi. Ti vogliamo bene”.