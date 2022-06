Grande caos al Poetto: “Tanti parcheggi tolti per due giorni, addio mare”

Stop a tantissimi parcheggi al Poetto di Cagliari per quasi due giorni. Dalle otto di oggi e sino alle venti di domani, trenta giugno, c’è il divieto di sosta in decine di strade. Il motivo? La corsa ciclistica tutta al femminile, la Giro Donne. Il Comune ha già piazzato i cartelli e la polizia Municipale è all’opera per evitare ingorghi e, soprattutto, per fare spostare le macchine ancora parcheggiate. E le polemiche, tanto per cambiare, infuriano. Residenti e bagnanti di coalizzano e criticano la scelta di blindare, per due giorni, dalla Sella del Diavolo sino a quasi l’Ippodromo. Marco Porcu, 67 anni, vive in via dei Villini: “Certo che è un disagio, purtroppo non è la prima volta che ci chiudono per questi eventi sportivi. Forse avrebbero potuto lasciarci più spazi, per parcheggiare bisogna andare sino all’Ippodromo. Accanto a me c’è un albergo, ho sentito un turista che stava chiedendo dove poter parcheggiare, visto che non c’è posto”.

Ma quello dei vacanzieri è solo uno dei problemi. Tra i bagnanti, almeno chi arriva in auto, c’è chi si è messo l’anima in pace: “Ho parcheggiato negli spazi davanti ai giochi del Cavalluccio, ma domani so già che saranno vietati e rimarrò a casa”, afferma una frequentatrice del D’aquila. “Avrebbero potuto vietare la sosta da domani, oggi non c’è nessuna gara. Arrivo da Elmas, è chiaro che domani resterò a casa e perderò un giorno di mare, tra l’altro già pagato”. Cerca di prenderla con filosofia Giulio De Sotgiu, titolare di un b&b: “Eventi sportivi così ci sono sempre stati, al Poetto. Certo, avrebbero potuto scegliere un altro periodo per la gara ciclistica, maggio o ottobre, non nel pieno della stagione estiva. Per me i disagi sono pochi, vivo nello stesso bed and breakfast e sono riuscito a trovare uno spazio per la macchina non troppo lontano”.