Gran Bretagna, morta la piccola Indi Gregory

È morta Indi Gregory, la bimba inglese di otto mesi gravemente malata che era stata al centro di una battaglia giudiziaria sull’opportunita’ di interrompere i trattamenti vitali. L’annuncio è stato dato dal papà, Dean Gregory: “Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna”, ha affermato.

Il 6 novembre il governo Meloni aveva concesso la cittadinanza italiana alla piccola affetta da una rara e grave patologia mitocondriale per consentirle il trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Venerdì scorso, però, un tribunale inglese ha disposto lo stop ai trattamenti vitali e sabato è stata trasferita sotto scorta di polizia dal Queen’s Medical Centre di Nottingham a un vicino hospice.

Lì le è stata gradualmente interrotta la ventilazione assistita ed è stata agganciata a strumenti alternativi. La mamma “l’ha tenuta con sé per i suoi ultimi respiri”, ha riferito il papà. Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella casa di famiglia a cui apparteneva”, ha denunciato il papà della bimba, “sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima. Hanno cercato di sbarazzarsi di Indi senza che nessuno lo sapesse, ma noi ci siamo assicurati che fosse ricordata per sempre. Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata”.

