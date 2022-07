Il Governo è nel caos, Mario Draghi rassegna le dimissioni ma Sergio Mattarella dice no, respingendole e invitando il premier a passare dal Parlamento. Dopo lo sgambetto dei 5 Stelle che non hanno votato il Decreto Aiuti, Draghi ha rassegnato le dimissioni con una lettera. Ma, dopo un’ora di colloquio al Colle, non ha ottenuto il via libera di Mattarella. Si deciderà tutto mercoledì, in un periodo storico difficilissimo la politica italiana è in pieno caos. “Il presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica”. Lo si legge in una nota del Quirinale, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.

E ora le strade sono due: o un Draghi bis senza i grillini, ipotesi che piace al PD, tanto che sono loro i primi a spingere per formare una nuova maggioranza, o il ritorno alle urne, scenario che trova il favore di parte del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia in testa.

