Presentazione ufficiale

Si terrà domani, giovedì 22 dicembre, presso l’aula consiliare di Gonnostramatza la presentazione del volume “Gonnostramatza attraverso i secoli: dalla preistoria all’età moderna”. L’appuntamento avrà inizio alle ore 17.

L’opera racconta la storia del paese nelle varie epoche. Il lavoro nasce come report finale delle ricerche condotte dal Gonnostramatza Project – Ricerche archeologiche in Marmilla, portato avanti dall’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con il Comune di Gonnostramatza e finanziato dal Comune stesso e dalla Fondazione di Sardegna.

Il lavoro, inoltre, è arricchito da altri studi portati avanti da ricercatori di varie discipline operanti nel territorio. Il risultato è un libro composto da 20 contributi che accompagnano il lettore in un viaggio alla scoperta delle tappe della storia di Gonnostramatza.

Il volume è stato curato dal professor Riccardo Cicilloni dell’Università di Cagliari, dal ricercatore Marco Cabras e dall’archeologa di Gonnostramatza Cristina Concu.

“Con la pubblicazione del volume”, ha scritto nella presentazione del testo la sindaca Maria Agnese Abis, “l’amministrazione comunale di Gonnostramatza ha voluto fornire un piccolo contributo per la realizzazione di un importante obiettivo: raccogliere e conservare una parte della storia del nostro territorio, del nostro patrimonio storico-culturale e della nostra identità, facendo in modo che la stessa possa costituire fonte di ricchezza per noi, per i nostri figli e per le generazioni che verranno dopo di loro”.

