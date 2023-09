Gonnosnò – Lutto nel mondo della politica, addio all’ex sindaco Mauro Steri, un male incurabile lo ha portato via a 45 anni. Il ricordo del primo cittadino di Sanluri Alberto Urpi: “Un bravo Sindaco e un ottimo avvocato, ma soprattutto un ragazzo a modo, intelligente e leale, un grande amico della comunità Sanlurese.

Fai buon viaggio Mauro”. Da qualche anno lottava contro un brutto male, oggi si è arreso, pochi giorni prima del suo 46esimo compleanno. È stato primo cittadino del piccolo centro dell’oristanese sino a qualche anno fa, lo ha amministrato negli anni del covid, quelli più duri. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si susseguono da parte di parenti e amici che con affetto lo ricordano e sono vicini alla moglie e alle due figlie: “Che la Terra ti sia lieve, ti ricorderò per sempre amico mio. Non sarò mai pronto alla tua lontananza” scrive un amico.