Gonnosfanadiga, l'ingresso dell'edicola usato come bagno pubblico nella notte

Da tempo va avanti la prassi adottata da chi, come gli amici a quattro zampe, proprio non resiste e urina sempre nello stesso angolo. Il problema è che a farne le spese è in particolar modo, la titolare di un’edicola che ha denunciato il fatto attraverso i social. Una prassi ben nota, che rende il luogo adiacente all’esercizio commerciale maleodorante e sporco, e che si protrae da tempo: “Il nuovo cesso comunale” è stato così definito con immagini allegate piuttosto eloquenti. Alcuni cittadini si sono prodigati per aiutare la proprietaria che, ogni mattina, oltre a dover sollevare le serrande della sua attività, deve armarsi di acqua, sapone e tanta pazienza al fine di ripulire le deiezioni liquide prodotte da alcuni esseri umani. Telecamere e illuminazione più efficace sono le richieste da parte dei residenti che, anch’essi esasperati per la moda inopportuna adottata, vengono rivolte al Comune. E più senso civico da parte di quei pochi “incontinenti”, soprattutto, sarebbe azione gradita.