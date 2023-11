Gonnosfanadiga, la "Caccia al porcino" diventa una sfida

Autunno è da sempre sinonimo di passeggiate in mezzo ai boschi in cerca del prezioso e assai gustoso micete: la stagione è oramai entrata nel vivo e da sempre Gonnosfanadiga rappresenta uno dei territori più battuti dagli appassionati di ceste da riempire. Il Comune in collaborazione con

l’Associazione Go-Nos e l’Associazione micologica Monte Linas per il 25 e 26 novembre ha organizzato il 1° trofeo regionale della “Caccia al porcino”: vincerà chi raccoglierà più funghi ma con delle regole ben precise. La manifestazione infatti non è solo un richiamo per soddisfare il palato dei partecipanti ma nasce con un obiettivo ben preciso, ossia quello di salvaguardare, tutelare e valorizzare il bellissimo territorio ricco di vegetazione incontaminata.

Si “vuole promuovere la valorizzazione, il rispetto e la conoscenza del nostro ambiente, non certo il suo danneggiamento.

chi partecipa alla Caccia al Porcino, deve seguire un apposito regolamento che non solo limita le quantità, non si possono raccogliere più di 3 Kg di funghi, ma delimita il perimetro di ricerca al solo territorio di Gonnosfanadiga. Il rispetto di questo regolamento sarà garantito dalla vigilanza dei Baracelli, che con la loro presenza provvederanno alla tutela dell’ambiente e delle proprietà e vigileranno sulla corretta raccolta del prodotto. Inoltre si è chiesta anche la collaborazione della Forestale.

La manifestazione, prevede tra l’altro anche una mostra micologica ed un convegno, oltre alla Caccia al Rifiuto” spiega il sindaco Andrea Floris.

Una iniziativa mirata alla crescita del paese per “diventare un polo attrattivo per le sue ottime qualità, e per i suoi tesori preziosi” e “fino alla fine del nostro mandato continueremo a organizzare manifestazioni sportive, culturali, ambientali e di promozione dei nostri prodotti agroalimentari, incoraggiando e appoggiando tutte le associazioni che hanno idee, volontà e capacità, a continuare in questo percorso”.

Oltre alla cesta dei funghi, i presenti saranno armati anche di un sacco dove riporre i rifiuti e partecipare, così , alla “Caccia al Rifiuto”. “L’idea è nata pensando alle parole del mio professore di Rischio Geomorfologico dell’Università:

“Normalmente consideriamo l’impatto come un qualcosa di negativo, difatti, se pensiamo a 50 persone che vanno in spiaggia e sporcano è sicuramente negativo, ma se le stesse 50 persone vanno in spiaggia per adoperarsi nella pulizia dai rifiuti, allora in questo caso l’impatto diventa positivo. È un’azione specifica che porterebbe ad un beneficio per le nostre spiagge”. Ecco, quindi, l’attuazione – spiega “Ami Cagliari e Medio Campidano – di questa semplice presa di coscienza condivisibile ed espandibile anche nell’ambito della caccia al porcino. Se tutti gli iscritti decidessero di tornare indietro dalla loro battuta di caccia non solo con un cestino ricco di funghi ma tra le mani anche tanti rifiuti trovati nei sentieri, tra i cespugli e in ogni dove, allora il calpestio e l’impatto diverrebbe un’azione positiva.

Ovviamente anche la “Caccia al Rifiuto” ha un regolamento, consultabile tramite e-mail per la sicurezza e per la buona uscita della giornata.

Possono partecipare tutti indipendentemente dalla “Caccia al Porcino”.

La gara si svolgerà a partire dalle ore 8.00, non c’è bisogno di partire dalla Fiera mercato se si dispone già dell’iscrizione che avverrà tramite l’Associazione Go-Nos

E-Mail [email protected]

Si potranno raccogliere tutte le tipologie di funghi commestibili, ma i porcini avranno ovviamente il punteggio più alto.

Si terrà anche la Mostra Micologica a cura dell’associazione Micologica Monte Linas, una degustazione di piatti Tipici Sardi a base di Funghi e domenica le premiazioni.

Durante l’evento saranno presenti Interventi culturali ed esposizioni a tema con artigiani locali.

Ecco le regole che i partecipanti dovranno adottare per la salvaguardia dell’ambiente: “La raccolta dei funghi deve avvenire manualmente, una volta raccolti, i funghi vanno sistemati in contenitori forati (ad esempio cestini).

Non è consentito l’uso di contenitori di plastica (così da consentire la diffusione delle spore). La quantità massima della raccolta giornaliera per persona non può superare i 3kg. Il fungo verrà pulito sommariamente sul luogo del raccolto dai residui di terra e fogliame, la qualità e quantità dei funghi sarà giudicata da esperti micologi, il periodo di raccolto per la gara è dal 25 al 26 novembre, la consegna va effettuata entro le ore 20.00 del 26 novembre, prima dell’orario delle premiazioni, che avverrà il 26 novembre alle 20.30″.

E ancora: “Domenica è obbligatorio l’utilizzo della Gilet catarifrangente per essere visibili in quanto giornata di caccia. È vietato per legge entrare in proprietà private e scavalcare recinzioni, oltre che danneggiarle”. La gara è gratuita.