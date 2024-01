Una splendida Amica che noi non sappiamo chi è ha lasciato questo pensiero all’ingresso del Rifugio. Felici i cani, super felice Pera e noi commosse.

Buon Compleanno a te Amica dal grande cuore”. Una sorpresa per chi ogni giorno si prodiga per i randagi, una scatola contenente sacchi e scatolette di cibo, un pupazzo e un biglietto: “Nel giorno del mio compleanno ho deciso di fare un regalo a loro è poco ma dato con il cuore”. Un piccolo ma importantissimo gesto che dimostra, per l’ennesima volta, la grande senso verso il benessere animale e la solidarietà nei confronti dei volontari che ogni giorno si danno da fare per i quattro zampe meno fortunati.