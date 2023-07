Gonnesa, da 4 giorni Giacomo Solinas è un fantasma: il suo borsone vicino ai pozzi e alla miniera

Vanno avanti senza soste le ricerche di Giacomo Solinas, il 39enne sparito nel nulla da Gonnesa da sabato scorso. Doveva andare a lavorare per tutta l’estate in Costa Smeralda ma, a poche ore dalla partenza, è diventato un fantasma. Nessuna traccia utile dal suo cellulare, sempre spento, e un’intera famiglia che continua a vivere nell’angoscia. Sui social si moltiplicano gli appelli con tanto di foto: “Chi l’ha visto?”. Sinora, purtroppo, nessuno. E il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, insieme ai vigili del fuoco, al corpo forestale, ai barracelli e ai volontari dell’Avdag Protezione civile di Gonnesea e al centro cinofilo Shardana vanno avanti senza sosta. Oggi le ricerche si sono concentrate soprattutto nei pozzi intorno alla miniera di Sedda Moddizzis e nella zona dove è stato rinvenuto un borsone da viaggio, appartenente allo scomparso. Si tratta di quello che aveva riempito per la sua trasferta nel nord Sardegna.

Le ricerche sono state coordinate dal centro di coordinamento allestito in prossimità del campo sportivo comunale. Continua quindi il giallo legato alla sparizione di Giacomo Solinas. La famiglia continua a sperare nel miracolo di poterlo riabbracciare sano e salvo. Le ricerche riprenderanno, a tamburo battente, domani, con le prime luci dell’alba.