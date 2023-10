Goliardate studentesche e allarme terrorismo a Oristano: era già successo 30 anni fa

Oristano

In piena guerra del Golfo, manifesti in arabo per invitare alla festa di maturità

Era già successo che a Oristano la goliardata di alcuni studenti creasse allarme e mobilitasse le forze dell’ordine. Bisogna andare a ritroso di oltre 30 anni, nel pieno della guerra del Golfo.

Un gruppo di studenti oristanesi aveva deciso di festeggiare la maturità in una nota discoteca di Santa Giusta. La pubblicità dell’evento era stata affidata a un compagno molto capace con la grafica, che aveva deciso di fare una cosa diversa dal solito: dare comunicazione della festa in due fasi, una incomprensibile che potesse attirare l’attenzione e una con la spiegazione.

Per attuare la prima comunicazione il giovane aveva ritagliato da riviste dell’epoca alcune scritte in arabo e le aveva modificate in modo da dare senso alla grafica. Aveva eseguito il disegno con il rapidografo e consegnato l’originale agli amici, che nel fotocopiare la locandina avevano deciso di utilizzare il verde, che richiamava la bandiera dell’Arabia Saudita. I manifesti erano stati attaccati principalmente nei pressi dei palazzi Saia, e in attimo era partito il panico.

Era intervenuta la Digos, che aveva sequestro i manifesti. Si racconta addirittura che fosse stata mandata comunicazione a tutte le questure d’Italia per decifrare quelle scritte e si era scoperto che una delle parole contenute nei volantini era il nome di una città bombardata qualche ora prima.

A margine del foglio anche il numero di telefono (fisso) del responsabile. Rintracciato, il giovane aveva spiegato tutto agli investigatori, consegnando anche le riviste utilizzate per la creazione del manifesto. Era finita con una grossa risata da parte di tutti, ma non prima di 24 ore di autentica preoccupazione.

Venerdì, 13 ottobre 2023