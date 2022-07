Goletta verde, quattro criticità nel mare dell'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - Quattro punti critici (valori oltre i limiti di legge durante il rilevamento puntuale) nel mare sardo su 29 campionamenti nelle acque dell'isola da Goletta verde di Legambiente. Le situazioni peggiori nella foce del corsi d'acqua nella zona di via Moro ad Alghero, località San Giovanni. Idem per la foce del Rio Foxi a Quartu. Poi la foce del Rio Cuggiani a Valledoria in località San Pietro a mare. E qualche livello fuori norma trovato, nel giorno del campionamento, anche nel mare antistante la spiaggia di Calamosca, a Cagliari.

"In generale - ha detto la portavoce di Goletta Verde Katiuscia Eroe commentando i dati - si tratta di problemi generalmente (c'è una situazione da monitorare) legati agli scarichi e alle depurazioni. La sfida è quella di tornare fra un anno e non trovare più queste situazioni".

Dieci i campionamenti effettuati nella provincia di Sassari, 6 in quella di Nuoro, 5 nel sud Sardegna, 4 nelle province di Oristano e Cagliari. Ventuno campioni sono stati prelevati a mare mente otto nelle aree delle foci. "Molte volte - ha detto Annalisa Columbu, presidente di Legambiente Sardegna - abbiano trovato dei bambini che facevano il bagno in zone fortemente inquinate. Diciamo però che la situazione è migliorata visto che l'anno scorso i puniti oltre i limiti di legge erano sei. La sorpresa di quest'anno è Calamosca: in questi casi abbiamo inviato i risultati a Capitaneria di porto, Comune e Arpa proprio perché speriamo che questi problemi vengano risolti. Per Foxi qualcosa potrebbe migliorare con la realizzazione del nuovo collettore".

I prelievi di Goletta verde vengono eseguiti da tecnici e volontari. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino all'analisi che avviene lo stesso giorno o comunque entro 24 ore. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali). Il numero dei campionamenti viene definito in proporzione ai km di costa in ogni regione. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna