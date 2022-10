Gli ultras del Venezia scatenati e senza controlli all’aeroporto di Elmas: “Odio Cagliari, bastardi”

Cori conditi da insulti, “odio Cagliari, “bastardi”, urlati con tutto il fiato possibile dall’arrivo nella zona esterna delle partenze dell’aeroporto di Elmas, e poi anche dentro, dagli ultras del Venezia. È successo sabato, dopo la partita che ha visto i lagunari battere i rossoblù. C’è chi agita dei bastoni, chi si copre il volto con la sciarpa arancioneroverde. Tutto sotto gli occhi sgranati, e allo stesso tempo preoccupati, degli altri passeggeri in attesa di raggiungere questa o quella città italiana o europea. La marcia degli ultras, senza nessun controllo: nel video pubblicato dalla pagina Fb “Io amo il Cagliari” non c’è traccia di uomini e donne delle forze dell’ordine. Alla fine, fortunatamente, non c’è stato nessun diverbio o scontro dentro il principale scalo aeroportuale della Sardegna. Ma le polemiche, almeno sul web, fioccano: “Ma non c’era nessuno all’aeroporto a controbatterli?”, scrivono, polemici, nel gruppo dedicato al Cagliari. A quanto pare, no, ma nemmeno nessuno che potesse controllarli passo dopo passo, sino all’imbarco.