Oristano

Il primo dei tanti appuntamenti in programma fino a domenica

Un incontro con gli studenti e la presentazione delle azioni promosse dal Comune di Oristano hanno aperto stamattina al teatro Garau le iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza alle donne, accompagnate dal simbolo prescelto per la manifestazione: una rosa arancione, che rappresenta una violenza ancora diffusa, ma che si auspica venga sconfitta in un futuro prossimo.

Sul palco, con la presentazione di Santina Raschiotti, Roberta Dessì (che ha portato i saluti del prefetto Fabrizio Stelo), Pupa Tarantina dal Coordinamento 3 Donne di Sardegna e la responsabile del Centro antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, Francesca Marras.

“Nel 2017 il Comune di Oristano fu artefice di una campagna nazionale contro la violenza di genere e il femminicidio, individuando, come simbolo, le scarpette rosse in ceramica” ha ricordato il sindaco Massimiliano Sanna aprendo i lavori. “Quella campagna fu condivisa dall’Associazione italiana Città della Ceramica e da numerose città associate. Quest’anno abbiamo integrato il messaggio di quella campagna con il nuovo motto, Neanche con un dito. Con il coinvolgimento degli artigiani abbiamo realizzato targhe da donare alle scuole, con il numero verde anti violenza 1522 e con l’immagine di Eleonora d’Arborea che – con il dito indice della mano destra rivolto verso l’alto – indica la speranza”.

“Oristano ha una sensibilità particolare sul tema della violenza”, ha proseguito il sindaco Sanna. “Lo ha per la sua storia e lo ha per l’impegno che testimonia ancora oggi. Oristano, infatti, è la città di Eleonora d’Arborea a cui si deve la Carta de Logu, uno dei più antichi codici di leggi, rimasto in vigore fino all’800, che conteneva anche norme contro la violenza alle donne. Risale a 6 secoli fa questo grande esempio di civiltà giuridica, sociale e morale che oggi manifesta l’attualità del pensiero della nostra giudicessa. Oggi, il nostro obbiettivo è creare un’unione di intenti fra istituzioni e strutture, Comune, Prefettura, Forze dell’ordine e scuole secondarie superiori della città. Tutti dobbiamo essere sentinelle e portatori del messaggio di legalità e di rispetto. Ritrovarci insieme significa siglare un ideale patto civico, fondato sull’opera di educazione al rispetto e alla libertà di ciascuna persona”.

Venerdì, 25 novembre 2022