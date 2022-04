Tema di particolare importanza. La biodiversità oggi viene messa a rischio da diversi fattori direttamente collegati all’attività umana e quando questo succede, tutti gli abitanti di quell’ecosistema subiscono una minaccia come anche quelli degli ecosistemi ad esso collegati. Il cambiamento climatico, influenzato anche da diverse attività umane che sfruttano in maniera non sostenibile le risorse naturali, ad esempio, rappresenta oggi una delle maggiori minacce provocando, ad esempio, il disboscamento di ampie aree forestali e sottraendo così al pianeta uno dei mezzi più efficaci per l’immagazzinamento del carbonio: gli alberi.

Gli esperti spiegano ai bambini della scuola di Terralba la biodiversità allo stagno di Arborea

Una lezione immersi nella natura: un'esperta fa vedere alle studenti di Terralba una parte di un tronco

Fonte: Link Oristano

