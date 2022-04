Terralba

Un’iniziativa che riprende i temi proposti in occasione della Giornata della Terra

Domani gli studenti dell’Istituto comprensivo di Terralba si ritroveranno nella borgata di Marceddì per una mattina dedicata all’ambiente, che prevede fra l’altro un intervento su una parte diradata della pineta che ha bisogno di nuove piante.

L’iniziativa fa parte di una serie di attività organizzate dall’Istituto comprensivo di Terralba per sensibilizzare i ragazzi sui temi ambientali, ormai bagaglio di valori e consapevolezza imprescindibile per le future generazioni. Con questo appuntamento si vuole anche celebrare insieme agli studenti la Giornata della Terra, che si è svolta il 22 aprile.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Terralba, che ha messo a disposizione l’area dedicata alla piantumazione e parteciperà attivamente alla giornata con il supporto del Circolo Legambiente Terralba S’Arrulloni, dell’Unità Operativa Speciale dell’Agenzia Forestas (con sede ad Arborea) e della Lipu di Oristano, ciascuno impegnato nella presentazione ed esposizione di temi legati alla propria area di competenza, con al centro la pineta.

Durante la mattina gli studenti saranno coinvolti in diverse attività, ognuna con finalità specifiche e guidate dai volontari delle singole associazioni. Gli esperti di Forestas, ad esemoio, guideranno gli studenti nella piantumazione dei giovani esemplari di pino domestico.

Grazie ai volontari del circolo S’Arrulloni di Terralba, insieme ai ragazzi del Servizio civile di Legambiente Cagliari, sarà possibile approfondire il tema della biodiversità attraverso attività ludiche e interattive, ragionando sulle differenze fra i diversi ambienti circostanti, il mondo in cui questi si influenzano reciprocamente e l’importanza della loro tutela.

I volontari della Lipu Oristano guideranno al riconoscimento della flora e della fauna tipiche dello stagno di Marceddì, con particolare attenzione alle orchidee spontanee endemiche che popolano la pineta e al fratino, specie a rischio che nidifica in questa zona.

Nella stessa mattina gli studenti saranno coinvolti nell’attività di Park Litter, il monitoraggio nazionale condotto da Legambiente sull’invasione dei rifiuti nei parchi urbani di tutta Italia.

Il tema dei rifiuti abbandonati, come quello della salvaguardia e tutela dell’ambiente, è purtroppo sempre attuale e va affrontato continuando a promuovere gesti di responsabilità in grado di accrescere il senso di comunità e responsabilità collettiva verso l’ambiente, cercando di sconfiggere i comportamenti incivili e non più tollerabili, che alimentano il degrado dei nostri territori.

Istituita per la prima volta nel 1970, la Giornata mondiale della Terra è la ricorrenza nata per celebrare l’ambiente e ricordare quanto sia importante il lavoro di salvaguardia e tutela del nostro pianeta, per contrastare tutti insieme gli effetti della crisi climatica.

Ma l’EarthDay non è solo questo. Ė anche, e soprattutto, un momento di condivisione globale in cui chiunque – dai cittadini alle associazioni, fino a tutte le altre componenti sociali – possono dare il proprio piccolo ma significativo contributo per la sopravvivenza del nostro pianeta. Un messaggio che questa iniziativa spera di lasciare nel cuore delle generazioni del futuro che, un giorno, potranno ammirare i frutti della piantumazione condotta con le proprie mani, contribuendo al ripristino e alla tutela di una parte del polmone verde della borgata.

Giovedì 28 aprile 2022

