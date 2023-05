Gli studenti di Marrubiu in tv a “Uno Mattina in famiglia”: gita e video-intervista sull’Amerigo Vespucci

Marrubiu

Scelti per il format “Generazione Tsunami” che indaga sentimenti e speranze dei giovani dopo il Covid

In navigazione per otto ore sulla Amerigo Vespucci, dal Molo Ichnusa del Porto di Cagliari a Capo Teulada. È la bellissima esperienza vissuta da trenta, tra studenti e studentesse, delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Marrubiu.

La particolare gita di istruzione si inseriva nell’ambito di un progetto promosso da Rai Uno, che ha scelto l’Istituto di Marrubiu per l’ultima puntata del format “Generazione Tsunami”, dedicato ai ragazze e le ragazzi della secondaria, che andrà in onda all’interno del programma “Uno Mattina in famiglia”, sabato 17 giugno prossimo tra le 9:30 e le 10.

“La trasmissione vuole raccontare le esigenze emotive ed affettive e le aspettative della generazione post pandemia, chiamata per l’occasione “Generazione Tsunami”, spiega l’insegnante della scuola Barbara Raspa. “Le restrizioni vissute, insieme all’isolamento, hanno infatti condizionato fortemente la socialità e la crescita dei nostri giovani, modificandone abitudini, stile di vita e prospettive. Gli autori e i produttori di Rai Uno hanno fortemente voluto tale programma, che dalla stagione passata sta girando nelle principali città d’Italia, attraverso la preziosa regia di Andrea Rispoli, figlio d’arte del grande Luciano”.

A bordo dell’Amerigo Vespucci, lunedì scorso, gli studenti e le studentesse di Marrubiu, coordinati dalle docenti Lucia Cusinu e Barbara Raspa e dai docenti Marco Dessì e Alberto Orrù, e guidati dallo psicologo e psicoterapeuta, Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della strada”, sono stati coinvolti nelle riprese e hanno risposto alle domande sul tema “Le regole che aiutano a crescere”.

“Il comandante dell’Amerigo Vespucci, gli ufficiali e tutto l’equipaggio a bordo della Nave Scuola si sono distinti per l’accoglienza, la disponibilità e per la competenza nel coinvolgere e rendere protagonisti attivi gli studenti e le studentesse del nostro Istituto Comprensivo”, ha concluso da docente.