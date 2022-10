Il modello 3D. Il modello, creato grazie alla Fab Lab dello stesso Istituto Othoca, presenta dei sensori sensibili tattili, la cui manipolazione attiva delle audioguide che illustrano la parte del monumento interessata. Il modello 3D è stato creato nell’ambito di un progetto sull’accessibilità ai monumenti romanici per non vedenti, nato da un protocollo di collaborazione firmato dal dirigente scolastico Franco Frongia e dal presidente della Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”, Antonello Figus.

Prossimamente l’iniziativa verrà replicata a Capannori, in provincia di Lucca, in occasione della conferenza internazionale di chiusura del programma Interreg Itinera Romanica+.

Continua la promozione del modello in 3D della Chiesa Nostra Signora di Ardara, presentato dagli studenti della 5/a E Informatica dell’Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano anche in occasione dell’evento conclusivo del ricco calendario di Itinera Romanica+, durante la visita presso i monumenti romanici di Ozieri, Ardara e Codrongianus.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail