Gli stranieri cercano casa in Sardegna, Usa al primo posto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 SET - Dagli Stati Uniti aumentano coloro che cercano casa in Sardegna. Ma anche ai tedeschi e ai canadesi l'idea di un'abitazione nell'isola non dispiace. In Sardegna crescono le richieste di immobili da parte degli stranieri. Nella classifiche dell'incremento della domanda, l'isola è addirittura al primo posto con un +73,87%.

Nel trimestre giugno-agosto 2022 - secondo i dati elaborati dal portale immobiliare internazionale Gate-away.com, tutte le province, ad eccezione di Cagliari, registrano numeri in forte crescita. A guidare la classifica è il Sud Sardegna che segna un progresso delle richieste del 112,26% rispetto allo scorso anno.

Segue Oristano con un +78,46%Sassari +78,27% a/a (la provincia più ricercata con il 69% del totale delle richieste) e Nuoro (+66,67%). A guidare la classifica dei comuni più richiesti Badesi con richieste pari al 10,16% sul totale, in crescita boom del +2860% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Seguono Calasetta con richieste pari al 9,88% sul totale e una crescita annua del +1340% a/a, Trinità D'Agultu e Vignola con richieste pari al 7,7% e una crescita annua del +390%, Cannigione con il 3,98% delle richieste (sempre sul totale) e una crescita annua del +205%, Olbia con un 5,63% delle richieste e una crescita annua del +190%.

A essersi innamorati di queste zone sono gli statunitensi con richieste pari al 24,5% del totale con una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +166%. Seguono i tedeschi (+18,46% del totale) e crescita annuale del 31%, canadesi (5,22%), francesi (7,21%) e britannici (6%).

Sul fronte della tipologia dell'immobile ricercato le preferenze si concentrano sulla ville (39,19% del totale). Poi l'appartamento (21,7% del totale) e la casa singola (6,6%). "I numeri in forte crescita registrati dalla Sardegna non ci meravigliano - dichiara Simone Rossi, Co-founder di Gate-away.com - Sappiamo benissimo che gli stranieri amano ogni 'pezzo d'Italia', l'unico limite è la loro conoscenza del territorio e la presenza di immobili da acquistare". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna