Gli sport acquatici per curare il Parkinson: progetto europeo fa tappa a Cabras

Cabras Un ricco programma con diversi eventi Giunge al suo evento conclusivo Sea, Sail & Surf for Parkinson, il progetto europeo che promuove la pratica degli sport acquatici, quali vela, surf e sup, in affiancamento alle terapie mediche per persone affette da morbo di Parkinson e altre malattie neurodegenerative. Dal 4 al 6 novembre Cabras ospiterà un ricco programma di eventi, che spazia da attività di prova nelle discipline nautiche e di movimento a terra a una conferenza sui risultati ottenuti tra tutti i partner del network di associazioni sportive italiane ed estere. Tra queste, l’associazione Mariolè di Gavoi, capofila del progetto, e Limolo Activities ASD di Cabras, la federazione spagnola di Parkinson (Spagna), Deportivo Fuerte Tribu (Fuerte Ventura Spagna), Ankara Sailing Club (Turchia), con la partecipazione del Comune di Cabras. La costa del Sinis è stata scelta per la sua versatilità e l’ampia offerta di sport in mare, praticabili anche grazie all’accessibilità alle spiagge.

Attività di vela della Sail4PArkinson

La mattina di sabato 5 e la giornata del 6 novembre saranno aperte anche al pubblico esterno (previa registrazione): gli interessati – professionisti del settore sanitario, associazioni di pazienti, istruttori di sport acquatici e ricercatori – avranno l’occasione di sviluppare e integrare la propria offerta di riabilitazione, turistica e formativa. La mattina del 6 è previsto un trekking lungo l’istmo di Capo San Marco, durante il quale si esplorerà l’area marina protetta del Sinis, mentre al pomeriggio si chiuderà il ciclo di incontri con una conferenza pubblica nel centro polivalente di Cabras – sito in via Tharros – aperta ad associazioni sportive, pazienti e medici fisioterapisti per analizzare gli effetti positivi del mare sulla malattia. “L’evidenza dei buoni risultati che le persone affette dal morbo di Parkinson riescono ad ottenere è sicuramente legato al contesto altamente energizzante come quello del mare, vento e barca a vela classica che abbiamo ampiamente testato nelle coste del Sinis durante i 7 anni in cui abbiamo ripetuto la “Sail4Parkinson”, ha commentato Daniela Meloni della Limolo Activities ASD. Per informazioni, consultare il programma su sinistable.com/sail4parkinson Contatti e iscrizioni: Daniela Meloni (tel. 3924812458) e Ana Gimenez (tel. +39 347 183 4490) Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Venerdì, 14 ottobre 2022

Fonte: Link Oristano