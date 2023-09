Gli scontrini della sanità: per curarsi bisogna pagare, ma c’è chi non può

Oristano

Intervento del Comitato per il diritto alla salute

Riceviamo e pubblichiamo

In quest’estate rovente in cui tutti vogliono essere protagonisti esibendo scontrini di ristoranti alla moda, ci si scandalizza per prezzi esorbitanti di un caffè, 10 €, o di una bistecca, 50 €. Tutto tace altresì per ben altri “scontrini”, quelli della Sanità. Sì perché ciò che dovrebbe essere un diritto sancito dalla costituzione, di cui tutti parlano e citano, NON viene rispettato. Proibito ammalarsi ad agosto, proibito dover fare controlli e analisi, proibito sopravvivere.

Paghiamo le tasse ma si viene indirizzati verso le strutture private, paghiamo le tasse e si viene sollecitati a sottoscrivere un’assicurazione privata. Paghiamo le tasse e taciamo di fronte a una tale ingiustizia.

Mancano strumenti e presidi ospedalieri, manca il personale e coloro che ancora resistono, oberati dal lavoro, fuggono. Perché? Qualcosa non funziona, anzi molto non funziona, chi paga è sempre il singolo, il malato, colui che necessita di cure.

Altro che ristorante, c’è chi non si può permettere neppure le cure. C’è chi, pur essendo malato oncologico, non riesce a fare le visite di routine e viene costantemente offeso nella sua dignità personale da questa politica insensibile, autoreferenziale e interessata, sicuramente anticostituzionale!

Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Domenica, 3 settembre 2023