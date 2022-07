Oristano

La Asl ha chiesto di poterlo riavere per le quarte dosi, il Comune dovrà prendere una decisione

Comune e Asl di Oristano stanno valutando come e dove affontare una ripresa massiccia delle vaccinazioni anti-covid, dopo che il Ministero ha dato il via libera alla quarta dose per tutte le persone che hanno superato i 60 anni. Il sindaco Massimiliano Sanna e il direttore generale della Asl Angelo Serusi si incontreranno nei prossimi giorni.

La Asl vorrebbe rioccupare il Palasport di Sa Rodia, sede fino al 27 maggio dell’hub vaccinale provinciale. “Abbiamo chiesto la possibilità di riprenderlo da subito”, ha detto Serusi. “Vorremo rimanere lì per l’ubicazione funzionale e la facilità di riallestimento”. Ma il Comune dovrà tener conto degli impegni presi con la Dinamo Sassari, attesa in città ad agosto per la preparazione precampionato e poi per un torneo internazionale di basket.

Martedì, 12 luglio 2022

