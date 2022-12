Seneghe

Riconoscimenti importanti alla prova di riassaggio

La qualità degli oli prodotti in Sardegna ottiene un nuovo importante riconoscimento dalla Shelf life del Premio nazionale Montiferru, unica nel suo genere in Italia, che propone a verifica dopo un periodo di circa sei mesi gli oli selezionati dalla rassegna. Dei 16 oli premiati stamane a Seneghe, in occasione della rassegna Prentzas Apertas, 5 sono sardi e su 19 menzioni e gran menzioni ben 11 sono state attribuite a produzioni isolane.

I vincitori – Sezione Bio: primo posto per l’olio Coratina Masella, dell’Azienda agricola Maselli (Puglia); Sezione monocultivar: primo posto per l’olio Denocciolato evolution Coratina dell’azienda Le tre colonn di Salvatore Stallone (Puglia); Sezione Dop / Igp: primo posto per l’Olio di Puglia Igp, dell’Azienda agricola De Carlo sas (Puglia); Sezione Pluricultivar: primo premio per l’olio Selezione Grandis, de La Ranocchiaia soc. agr. Ss (Toscana); Sezione Frantoiani Bio: primo posto per l’olio Vantu Bio, del Frantoio artigiano di Sandro Chisu, di Orosei;

Gli altri oli sardi premiati – Nella sezione Bio terzo posto per l’olio Ispiritu Sardu dell’Azienda Masoni Becciu di Valentina Deidda, di Villacidro. Nella sezione Dop / Igp secondo posto per Evo Dop Costa degli olivi della Società cooperativa Olivicoltori Valle del Cedrino, di Orosei, e terzo posto per Bio Dop Sardegna dell’azienda agricola Fois Antonello, di Alghero. Nella sezione Pluricultivar, terzo posto per S’Ard Pluricultivar, dell’Impresa agricola Franco Ledda di Oristano.

Menzioni e gran menzioni agli oli della Sardegna – Gran menzione alla Shelf life del Premio nazionale Montiferru per l’olio Chinavu, dell’Azienda agricola Cicito Puddu, di Oliena. Queste, invece, le 10 menzioni attribuite: S’Ard Semidana dell’Azienda agricola Franco Ledda, di Oristano; Il Tradizionale, dell’Accademia olearia srl, di Alghero; Gran Riserva Giuseppe Fois, Eredi Giusppe Fois, società agricola, di Alghero; Cuncordu, dell’Azienda Masoni Becciu di Valentina Deidda, di Villacidro; S’Ard Semidana dell’Azienda agricola Franco Ledda, di Oristano; Ollu, dell’Azienda agricola Rovelli, di Oristano; Biologico Fruttato, dell’azienda agricola Fois Antonello, di Alghero; Masoni Becciu, dell’Azienda Masoni Becciu di Valentina Deidda, di Villacidro; e Dop Sardegna Fruttato verde dell’Accademia Olearia srl, di Alghero.

Partecipanti – Hanno partecipato alla 28^ edizione del Premio nazionale Montiferru 72 oli nazionali, così suddivisi per provenienza: Sardegna 31, Puglia 13, Basilicata 5, Campania 5, Lazio 1, Marche 2, Sicilia 4, Toscana 10, Umbria 1. Due gli oli partecipanti dall’estero, entrambi prodotti in Spagna.