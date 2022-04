Oltre all’allargamento della sezione stradale, Cera suggerisce la realizzazione di rotatorie stradali in grado di limitare i pericoli soprattutto durante la stagione estiva, quando il carico di traffico aumenta esponenzialmente, considerato che la 126 rappresenta l’unico collegamento per le coste di Arbus e dell’Oristanese.

Per questo il consigliere regionale Emanuele Cera (Forza Italia) in una lettera al presidente della Regione, Christian Solinas, e al responsabile dell’Anas per la Sardegna, Francesco Ruocco, chiede che la SS 126 riceva priorità “tra i tanti interventi urgenti che devono essere avviati in Sardegna”.

L’obiettivo di un intervento “non più rimandabile” deve essere la messa in sicurezza di questo essenziale collegamento sulla direttrice Terralbese – Guspinese, “all’interno dell’articolato strumento di programmazione in corso di predisposizione”, conclude Cera.

