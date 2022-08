3- Incendio in agro del Comune di VALlERMOSA località “-SCHIENA DI BERLINGHIERI-”, lo stesso è partito nella Strada Provinciale 89 da un’auto in fiamme, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di -VILLACIDRO–, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di -MARGANAI e PULA–. Sono intervenute -01– squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di -VILLACIDRO-. -01– squadre dei VVF di -IGLESIAS- e da 01–squadre di volontari delle associazioni di SILIQUA, 01 SQUADRA barracelli di VALLERMOSA– . L’incendio è attualmente spento. L’incendio è attualmente spento.

2- Incendio in agro del Comune di SIURGUS DONIGALA- località “-GENNA DE CRESIA-”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di -SENORBI–, Sono intervenute -01– squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di -SENORBI-. L’intervento dell’elicottero di Villasalto non si è più reso necessario a causa del tempestivo intervento sull’incendio , delle squadre a terra. Lo stesso, è attualmente spento.

