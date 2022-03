Monserrato

Un pensionato è stato deferito alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Per 8 anni, con imprevedibili intervalli e riprese, una famiglia di Monserrato è stata vittima di minacce e ingiurie per le quali i carabinieri sono risaliti all’autore. Si tratta di un pensionato di 67anni, senza particolar i problemi con i membri della famiglia in questione.

L’uomo, che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per diffamazione, minaccia, atti persecutori e disturbo alla persona, ha riferito ai militari di aver agito per “semplice antipatia”.

La vicenda ha inizio nel 2014, quando la famiglia inizia a ricevere nella cassetta delle lettere e sparse nei dintorni di casa, sotto i tergicristalli delle autovetture proprie e anche dei vicini, dei foglietti strappati da agendine, con scritte diffamatorie nei confronti delle donne della famiglia ma anche degli uomini, nonché minacce di morte.

Per anni le vittime non denunciano, ma alla fine si convincono a farlo perché quelle minacce che minavano la loro serenità non accennavano a cessare. Presentano, dunque, una querela contro ignoti. I carabinieri del paese cominciano, dunque, a eseguire servizi di osservazione , svolti anche in una in orario notturno con uso di binocoli agli infrarossi.

La perseveranza dei militari è stata premiata quando hanno finalmente colto il pensionato mentre abbandonava sulla via dei manoscritti con frasi minacciose e diffamatorie dello stesso tenore di quelle che erano state diffuse in passato.

Una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo ha permesso, inoltre, ai militari di sequestrare agende e altri manoscritti, riconducibili agli atti persecutori dell’uomo verso la famiglia.

