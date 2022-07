Cagliari

La protesta di un gruppo di specialisti che da anni attendono una riunione tecnica e una firma

Sono gli specialisti che lavorano nelle zone più impervie. Si calano con il verricello nei canaloni di montagna per recuperare persone e animali in difficoltà. Intervengono su incendi e emergenze importanti. Questa competenza specifica dovrebbe far riconoscere loro un’indennità di rischio, prevista per legge per ognuno di corpi speciali dei vigili del fuoco, come piloti di elicottero, tecnici di bordo, sommozzatori e così via.

Ma la burocrazia da almeno quattro anni blocca l’indennità per gli elisoccorritori. I soldi sono stati stanziati dal Ministero dell’Interno ma non possono essere spesi perché manca una firma sul documento che dovrebbe stabilire l’importo dell’indennità.

«Dovrebbe tenersi una riunione della Funzione pubblica per decidere l’ammontare dell’indennità e firmare il documento per dare il via libera all’erogazione di quei soldi, ma da anni aspettiamo che quella riunione venga fissata», spiega Patrick Franza, coordinatore nazionale elisoccorritori del Conapo, in servizio in Piemonte.

Gli elisoccorritori dei vigili del fuoco in tutta Italia sono 150 (in Sardegna 11, più altri che si sono dovuti trasferire fuori regione, in Toscana e nel Lazio.

Il sindacato ha indetto ad aprile lo stato di agitazione. Poco meno di un quarto dello stipendio di questa particolare squadra di vigili del fuoco è fermo da quattro anni per colpa di una riunione mai messa in calendario. Il risultato è che i 150 vigili del fuoco che lavorano sugli elicotteri finiscono per avere uno stipendio più basso dei colleghi che lavorano nelle caserme dei comandi provinciale o dei distaccamenti, perché la loro qualifica impedisce l’accesso ad attività aggiuntive, come la formazione o i servizi di vigilanza, che contribuiscono a completare la busta paga.

Molti di loro poi lavorano lontano da casa perché il corpo specializzato ha richiesto un trasferimento per chi sceglie di farne parte. La beffa della burocrazia pesa ancora di più sui conti di chi deve mettere in bilancio le trasferte per tornare a casa ogni tanto.

Il problema coinvolge in realtà anche le altre specialità dei vigili del fuoco che attendono ancora l’adeguamento dell’indennità, ma per chi lavora sugli elicotteri come soccorritore la situazione è peggiore. Senza quella riunione, nessuno sa con certezza nemmeno quale sia la cifra a cui devono rinunciare ogni mese gli elicotteristi: dovrebbe essere la stessa indennità prevista per gli specialisti che si occupano della manutenzione degli elicotteri, ma la conferma ancora non c’è.

Martedì, 12 luglio 2022