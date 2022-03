Sarà un tentativo per evitare la gravissima paralisi del settore in Sardegna, annunciata già dalle scorse ore, facendo scattare l’allarme tra i consumatori. Questa sera in alcuni supermercati della provincia di Oristano lunghe file per l’acquisto di provviste nel timore che possano scarseggiare i beni di prima necessità.

Gli autotrasportatori sardi da lunedì prossimo entreranno in sciopero. Lo hanno deciso questa sera al termine di un’assemblea che a Tramatza ha visto la presenza di circa 300 operatori del settore giunti da tutta l’isola. All’unanimità hanno deciso il blocco ad oltranza, vista la gravissima crisi del settore, accentuata nelle ultime ore dal balzo del prezzo dei carburanti: il gasolio alla pompa stamane ha superato in alcuni impianti isolani 2,50 euro a litro.

