Gli autotrasportatori non mollano: “Il prezzo della benzina non scende, restiamo con i tir al porto di Cagliari”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Gli autotrasportatori sardi non mollano e continuano a presidiare il porto di Cagliari, in viale La Playa e nella zona del Porto Canale, e anche gli altri scali sardi. La benzina è ancora alle stelle e dal tavolo tra le associazioni degli autotrasporti e la viceministra Teresa Bellanova non è uscito un taglio immediato del gasolio. E allora, la protesta continua: “Resteremo qui sino a quando non scende il prezzo della benzina, non più di 1,50 euro al litro. Il sit in rimane”, spiega Pietro Saiu, autotrasportatore di Nuramis, che in mattinata ha visto, in delegazione, il prefetto Gianfranco Tomao: “Ha promesso che scriverà a tutti i ministri per interessarli del nostro problema, si è prodigato per trovare una soluzione e comprende la nostra lotta, lo ringraziamo. Domani avremo un incontro tra noi per organizzarci e capire il da farsi. Dal tavolo di Roma è uscita una cosa a metà, ci fa piacere che l’interesse verso la nostra categoria ci sia”, ma il fatto che non ci sia stato un taglio al prezzo del gasolio “non è una cosa molto gradevole. Il presidente Christian Solinas si faccia carico della nostra vertenza e venga qui in viale La Playa, lo aspettiamo, venga a sostenerci e a darci il suo supporto”.Yuri Carta, un altro autotrasportatore, si prepara a trascorrere la seconda notte consecutiva lontano dalla sua Barrali e dentro la cuccetta del suo tir: “Siamo tutti qui, non molliamo di un millimetro. Ci sono anche i nostri amici pastori, ci hanno portato carne da arrostire, formaggio, pane e vino. Tra noi siamo tutti solidali, la battaglia che portiamo avanti riguarda tutti i sardi”.