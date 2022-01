Oristano

Bilanci e aspettative per un anno che va e uno che arriva

Ce lo immaginavamo diverso questo inizio d’anno. Nei mesi scorsi ci pareva di aver riassaporato un minimo di normalità e, invece, siamo alla prese con una recrudescenza della pandemia di coronavirus, che preoccupa e che condiziona ancora tanto la nostra vita quotidiana. Non possiamo che sperare in un 2022 migliore. Impegniamoci tutti perché così possa essere. Innanzi tutto assumendo comportamenti responsabili e poi profondendo le nostre energie per superare le tante difficoltà. Noi ci impegniamo a farlo.

Linkoristano chiude un anno ricco di grande lavoro e di grandi soddisfazioni e vuole aprire il nuovo anno con significative aspettative.

Il primo quotidiano on line della provincia di Oristano ha raggiunto importanti traguardi. Un giornale con più notizie e rubriche, sempre sull’attualità, che racconta, denuncia, accoglie le opinioni di tutti. Un giornale riconosciuto tra i protagonisti della stampa locale on line italiana. Soprattutto un giornale che trova il vostro gradimento, come testimoniato dal considerevole aumento di visitatori registrato, specie nell’ultimo semestre.

Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, tanto da migliorare. Ecco perché col nuovo anno Linkoristano riserverà diverse novità, le prime già dalle prossime settimane.

Continuate a seguirci. Continuate a farlo con le vostre segnalazioni: sono davvero tante e ci aiutano a rimediare anche a qualche nostro errore. Ormai si è creata una grande comunità (stiamo lavorando per farla crescere ancora) che dialoga quotidianamente. Ne siamo soddisfatti e ci fa piacere sentire la vostra costante partecipazione.Ve ne siamo molto grati.

Così come dobbiamo essere grati a chi ci consente di mandare avanti questa impresa che, nel suo piccolo, crea occupazione, in un territorio dove il lavoro non abbonda: gli inserzionisti. Hanno creduto e continuano a credere nell’efficacia di Linkoristano quale mezzo di promozione. Grazie davvero, ne siamo onorati.

Di ciò, quindi, facciamo tesoro e a tutti voi oggi rivolgiamo un affettuoso messaggio di augurio per un sereno anno nuovo. Buon 2022, ancora insieme.

La Redazione e lo Staff di Linkoristano

Sabato, 1° gennaio 2022