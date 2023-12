Gli auguri dal Prefetto a Linkoristano: “Scelta coraggiosa portata avanti con tenacia”

Oristano

Un messaggio alla redazione del giornale, online da 10 anni

Pubblichiamo il messaggio inviatoci dal Prefetto di Oristano per i primi dieci anni di attività di Linkoristano.

…

In occasione del decennale della fondazione del quotidiano on line Linkoristano, desidero formulare alla redazione e a tutti i giornalisti e collaboratori i migliori auguri per l’importante traguardo conseguito e il mio personale apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni.

La scelta coraggiosa portata avanti con tenacia da questo giornale, composto da una redazione aperta ai giovani pur mantenendo in alcuni veterani un fondamentale punto di riferimento, si è dimostrata vincente e ha saputo ritagliarsi una posizione di tutto rispetto nel contesto articolato del panorama editoriale regionale, diventando una delle voci più autorevoli, seguite e gradite dal pubblico locale e glocale.

Tutti i giorni, in maniera puntuale, instancabile e attenta, attraverso il vostro giornale va in scena il racconto quotidiano della vita complessa del nostro territorio nelle sue diverse articolazioni e dinamiche, con particolare attenzione ai temi del lavoro, dell’economia, delle trasformazioni sociali e del racconto istituzionale, attraverso notizie riportate sempre con particolare garbo, rispetto e dando spazio alle opinioni di tutti.

Il mio augurio è quello di proseguire con fiducia nel percorso fondamentale dell’innovazione, nel solco dei valori fondanti che rappresentano la qualità di questa testata, avendo sempre come stella polare il valore inestimabile della libertà di stampa sancito dall’articolo 21 della nostra Costituzione, che trova attuazione proprio nella ricchezza che deriva dalla pluralità e dalla molteplicità delle voci e delle storie raccontate.

Salvatore Angieri

…

Ringraziamo il signor Prefetto di Oristano, dottor Salvatore Angieri, per i graditissimi auguri. Le sue parole saranno di sicuro un riferimento importante per il proseguo della nostra attività informativa.