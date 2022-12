Ascensori Saint Remy, Santa Chiara e piazza Mundula: temporaneo stop a Capodanno. Per ragioni di sicurezza, per evitare che diventino terra di conquista di teppisti e delinquenti, in un clima ancora più esasperato dai festeggiamenti per capodanno, il sindaco Truzzu ha deciso di chiuderli dalle 19 di sabato 31 alle 10 della domenica successiva, giorno di Capodanno, quando riapriranno battenti alle 10. “La decisione – viene spiegato dall’amministrazione comunale – si è resa necessaria per ragioni di sicurezza pubblica”. Anche alla luce di spiacevoli episodi del passato.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail