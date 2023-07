Gli artisti dell’artigianato in vetrina a Mogoro, in una Fiera che scommette sull’inclusione

“La Fiera di Mogoro è la fiera del Parte Montis ed è la fiera della Sardegna: lo vediamo dai numeri delle visite, dei biglietti venduti, del fatturato, ma soprattutto ne abbiamo riscontro diretto da chi fa tappa a Mogoro nelle settimane della Fiera, tanti sardi e tanti turisti stranieri. Ma quest’anno”, ha detto ancora Cau, “c’è un valore aggiunto per me importante: la collaborazione di alcune associazioni che lavorano con persone fragili e con migranti. Saranno parte attiva dell’organizzazione e avranno uno spazio espositivo per far conoscere e, perché no, vendere i loro prodotti. Quella mogorese è una comunità da sempre aperta ed accogliente ed è importante dare un segnale concreto di inclusione e partecipazione attiva”.

“Sono tante le richieste di partecipazione e di spazi, e per questo”, ha annunciato Serrenti, “non escludiamo, per il prossimo anno, di ampliare ulteriormente l’area espositiva espandendola verso l’esterno. Anche quest’anno avremo l’abbinata Fiera-siti e monumenti del Parte Montis, con un biglietto unico integrato e anche per questa edizione l’amministrazione comunale, con l’assessore della Cultura Alex Cotogno, ha lavorato ad un cartellone di eventi che accompagneranno e animeranno le serate dell’estate mogorese”. E tra questi siti e luoghi di cultura che si abbineranno alla Fiera, da quest’anno ci sarà anche La Casa del Pane – Museo multimediale di Pompu.

E sempre in tema novità, tra gli appuntamenti collaterali che animeranno l’estate mogorese che si snoderà tra letteratura, cinema e danza, anche l’atteso concerto soul-pop di Mario Biondi e la sua band all’anfiteatro comunale in programma per il 20 agosto.

“Vediamo la cultura”, conclude infine l’assessore Alex Cotogno, “come catalizzatore di crescita non solo per l’economia locale ma anche per il benessere collettivo”.

Alla presentazione alla stampa dell’edizione 2023 della Fiera era presente la neo direttrice artistica, Anna Cabras, che ha posto l’attenzione sull’idea di partenza del suo lavoro: “C’è differenza tra fiera dell’artigianato e dell’artigianato artistico. Qui a Mogoro anche quest’anno ci saranno prodotti molto particolari, originali, preziosi, che abbiamo voluto esaltare con un allestimento semplice, minimal. I settori sono ben delimitati, anche culturalmente, c’è equilibrio nell’esposizione e un ordine che valorizza ogni singolo prodotto, unico e di qualità. La visione è più da esposizione museale e meno da fiera mercato”.

Il concept di questa edizione verterà sul concetto di telaio, inteso come struttura e percorso in cui si snoderanno le varie esposizioni. “È un progetto ragionato per scorci, come lo definisco io”, dichiara sempre la neo direttrice Anna Cabras, “che permette di inserire dei punti di vista diversi, delle direzionalità precise, al pari di un’architettura. L’obiettivo è stato quindi quello di dare un aspetto uniforme e unitario a tutto l’allestimento ma considerare allo stesso tempo le peculiarità singole di ogni esposizione”.

Questi i costi dei biglietti di ingresso:

4.00 € intero;

2.00 € ridotto, per bambini sotto i 12 anni, adulti sopra i 65 e associati FASI (www.fasi-italia.it);

6.50 € biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci;

10.00 € biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, due siti a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci;

12.00 € biglietto cumulativo per visitare oltre alla Fiera, i siti Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni e le persone disabili con accompagnatore. Per accedere all’esposizione è consigliata – anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita – la prenotazione on-line, che non comporta costi aggiuntivi.

Sabato, 15 luglio 2023