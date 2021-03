Gli artigiani sardi potranno utilizzare il marchio “Isola”

Iniziativa dell’assessore regionale Gianni Chessa La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’artigianato Gianni Chessa, ha deliberato la concessione d’uso del marchio “Isola“ agli artigiani che ne facciano richiesta. Inoltre, la Regione, in stretta collaborazione con Sardegna ricerche, ha perfezionato l’istanza di conversione da “marchio collettivo” in “marchio di certificazione” per i nove marchi depositati nel settore dell’artigianato: “Isola”, “Filigrana Artigiana Sardegna”, “Ferro battuto Artigiano Sardegna”, “Gioiello Artigiano Sardegna”, “Coltello Artigiano Sardegna”, “Intreccio Artigiano Sardegna”, “Intaglio Artigiano Sardegna”, “Tessitura Artigiana Sardegna”, “Ceramica Artigiana Sardegna”. “L’artigianato artistico e tradizionale rappresenta un settore importante dell’economia identitaria isolana da sostenere e tutelare attraverso l’avvio e il consolidamento di adeguate politiche produttive, commerciali e di marketing”, ha dichiarato regionale l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa. “L’azione di valorizzazione, al di là della tutela dei marchi, è alla base della strategia a favore dell’artigianato artistico e tradizionale, caratterizzata dall’esigenza di dar vita ad una nuova ed efficace immagine unitaria e coordinata nel solco della tradizione, dell’innovazione e dell’immenso patrimonio culturale ed identitario della Sardegna”, ha aggiunto l’assessore Chessa. “Vogliamo assicurare all’artigianato una comunicazione qualificata rispondente al valore strategico del comparto e alle sue potenzialità nel mercato nazionale ed internazionale”.

L’esponente della Giunta Solinas ha anche ricordato come siano in corso alcune attività promozionali a sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale: in sinergia con gli aeroporti sardi (Cagliari, Olbia e Alghero), la gestione di spazi dedicati esclusivamente alla valorizzazione e promo-commercializzazione dell’artigianato; il progetto “Vetrina virtuale dell’artigianato artistico” attraverso lo sviluppo della piattaforma www.sardegnaartigianato.com; l’inserimento dell’artigianato nei principali eventi fieristici nazionali ed internazionali; la promozione del simbolo identificativo dell’artigianato artistico e tradizionale (il ‘cavallino stilizzato’) attraverso l’acquisizione di spazi pubblicitari nell’ambito di eventi sportivi nazionali ed internazionali. “Stiamo anche studiando l’opportunità di un restyling del marchio, insieme alla definizione di accurate linee guida sul suo uso, evitando che venga utilizzato in maniera impropria e indiscriminata, a beneficio di una comunicazione unitaria e qualificata a sostegno dell’immagine della Sardegna”, ha concluso l’assessore Chessa. Giovedì, 25 marzo 2021 L'articolo Gli artigiani sardi potranno utilizzare il marchio “Isola” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano