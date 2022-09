Mogoro

Domani il premio a tre neolaureate. Ultime due settimane di apertura

Ancora due settimane di tempo per visitare la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna di Mogoro, che anche a settembre conferma il trend positivo sia in termini di biglietti venduti che di fatturato.

Nell’ultimo fine settimana centinaia di visitatori hanno potuto assistere ai laboratori dimostrativi, con alcuni degli artigiani presenti quest’anno alla Fiera che hanno realizzato sul posto alcune delle loro caratteristiche produzioni.

Per domenica prossima, 11 settembre, l’esperimento sarà ripetuto, con altri artisti artigiani a partire dalle 17.

Tra gli eventi collaterali promossi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Cau, anche quest’anno, domani (martedì 6 settembre), si terrà la cerimonia di premiazione dei neo laureati mogoresi.

Quest’anno sono tre giovani dottoresse – Sara Floris, Vanessa Lattuca e Giulia Podda – a ricevere il riconoscimento (un contributo in denaro) dal sindaco Cau e dall’assessore della Cultura, Alex Cotogno.

“Vogliamo continuare a proporre questa iniziativa, nata dalla precedente amministrazione”, commenta l’esponente della Giunta comunale, “perché la riteniamo di notevole importanza e perché è un modo per valorizzare i giovani di Mogoro, che restano sempre legati alle loro origini”.

L’appuntamento è per le 19 in piazza Giovanni XXIII.

I biglietti. I costi del biglietto di ingresso sono 4.00 euro per il biglietto intero; 2.00 euro per il biglietto ridotto (bambini sotto i 12 anni e adulti sopra i 65 e associati FASI); 6.50 euro il biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci; 10.00 euro il biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, due siti a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci e 12.00 euro biglietto cumulativo per visitare oltre alla Fiera, i siti Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e disabili con accompagnatore.Tutte le informazioni sono disponibili nel sito fierartigianatosardegna.it

Prenotazioni. Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione on-line. Non comporta costi aggiuntivi.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://fierartigianatosardegna.it