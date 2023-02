Gli apicoltori con Campagna Amica: degustazioni, laboratori e attrezzature in mostra

Oristano

Nei mercati di Coldiretti l’omaggio ai custodi dell’ambiente e della biodiversità

Nei mercati di Campagna Amica sardi domani – sabato 11 febbraio – si celebra la giornata dell’apicoltore, il custode principe dell’ambiente: ha il merito di occuparsi delle api che insieme a tutti gli insetti impollinatori hanno un ruolo cruciale per il pianeta per la tutela della biodiversità e per l’agricoltura.

Nei mercati di Campagna Amica di Pitz’e serra a Quartu Sant’Elena, in via del Rendentore a Monserrato, nel mercato coperto di via degli Artigiani a Oristano, all’Exmè a Nuoro e nei mercati di Sassari all’Emiciclo e al coperto di Luna e sole, saranno allestite delle esposizioni con i diversi mieli e le attrezzature da lavoro degli apicoltori di Campagna Amica. E ancora, si terranno dei laboratori didattici, delle degustazioni guidate e tante altre iniziative.

“Gli apicoltori sono parte integrante del nostro sistema alimentare”, commentano da Campagna Amica Sardegna, “perché le loro api impollinano le piante coltivate che finiscono come cibo sulle nostre tavole. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo”.

“Un lavoro”, evidenzia Campagna Amica Sardegna, “che genera un valore economico stimato in circa 153 miliardi di euro l’anno su scala mondiale, 22 miliardi su scala europea e 3 miliardi su scala nazionale, secondo stime Coldiretti”.

“La situazione delle api nostrane rappresenta un indicatore dello stato di salute dell’ambiente ma anche un campanello d’allarme delle eventuali criticità e difficoltà, che possono essere anticipate osservando attentamente la vita di questo insetto”, continuano. “Le api forniscono inoltre preziosi prodotti dell’alveare quali: miele, polline, pappa reale, cera, propoli da sempre utilizzati ed apprezzati dall’uomo che gli apicoltori portano in vendita nei circa 30 mercati sardi di Campagna Amica ogni settimana”.

“Negli ultimi 10-15 anni gli apicoltori hanno segnalato un impoverimento del numero di api e la perdita di colonie, tanto in Europa quanto in altre zone del mondo”. fanno sapere da Campagna Amica. “Secondo gli studiosi, il numero degli impollinatori è in calo, ma il bisogno di impollinazione è in aumento, specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Le principali minacce che mettono in pericolo le api sono legate alle attività umane che modificano il loro habitat: l’uso massiccio di pesticidi e prodotti chimici, l’urbanizzazione, l’inquinamento, la riforestazione naturale legata all’abbandono delle aree rurali, la diffusione di parassiti e malattie veicolate da nuove specie invasive, i cambiamenti climatici”.

“Difendere le api, e con loro tutti gli insetti impollinatori, deve essere una priorità”, concludono da Campagna Amica, “perché la loro sopravvivenza è in pericolo e con loro rischiamo di perdere tutti i benefici che apportano alla nostra vita e all’ambiente”.

Venerdì, 10 febbraio 2023