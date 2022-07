Questa sarà la quinta opera su muro di Mandis a Mogoro. Sono suoi anche i due murali dedicati agli anni 1978 e 1979 voluti dai comitati dei quarantenni. Rappresentano gli eventi più importanti che sono avvenuti in quegli anni. Li descrive l’artista: «Il murale del 1978 si trova in via Gramsci, realizzato in ricordo dell’elezione di Karol Wojtyla come papa e degli omicidi di Aldo Moro e di Peppino Impastato. C’è anche una piovra, a simboleggiare la mafia. Ho voluto lanciare un messaggio di pace contro la mafia e il terrorismo, con le preghiere di papa Giovanni Paolo II».

C’è anche una decorazione in legno sul murale: inevitabile non pensare all’attività principale di Mandis, quella di artigiano del legno. Da 60 anni, la famiglia Mandis realizza a Mogoro mobili tradizionali. «Anche quest’anno saremo alla Fiera a Mogoro con le nostre creazioni», anticipa l’artista.

Ancora pochi ritocchi e fra qualche giorno sarà pronto. L’artista Alberto Mandis sta dando le ultime pennellate al murale che impreziosirà una parete di una casa in via Sant’Antonio, nella sua Mogoro.

Alberto Mandis al lavoro sul murale dedicato all'anno 1978

«Quello del 1979 è in via Nuova», continua l’artista. «Anche questo ritrae dei personaggi, insieme alle loro frasi celebri. C’è Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel per la pace, Fabrizio de André, rapito in quell’estate, le scarpe di Pietro Mennea, che fece il record mondiale dei 200 metri, ma anche la copertina dell’album The Wall dei Pink Floyd e il walkman, usciti in quell’anno. Poi Albert Einstein, con i suoi 100 anni, e due stelle per ricordare i mogoresi del 1979 scomparsi. C’è anche un uomo vestito da impiegato molto distratto: ha la valigetta al posto della testa, mentre questa è portata in mano», prosegue Mandis.

Il murale a tema 1979 di Alberto Mandis

All’interno di Mogoro, si possono ammirare altre due opere su muro di Alberto Mandis: una, in via Gramsci, raffigura un impagliatore, in ricordo di un’attività storica del paese, mentre un secondo, voluto dalla squadra di basket mogorese, rappresenta un tenero abbraccio tra il campione della pallacanestro Kobe Bryant e sua figlia Gianna, entrambi scomparsi in un incidente in elicottero nel 2020. Si trova nel parco comunale di via Giacomo Leopardi, a due passi dal Municipio. «Molti turisti vengono a Mogoro per fotografare questo murale. Ho ricevuto apprezzamenti anche da tifosi americani», afferma entusiasta l’artista.

Il murale mogorese dedicato a Kobe Bryant e sua figlia Gianna

Non solo legno e muri: Alberto Mandis è un’artista a 360 gradi. Per la Cantina di Mogoro ha realizzato due etichette artistiche, per i vini pregiati “T’Amo” e “Mora Bianca”. «La prima etichetta, raffigura l’amore universale in tutti i sensi e l’attaccamento dei sardi per la propria terra, mentre per Mora bianca ho voluto rappresentare una donna con il costume tradizionale di Mogoro: ha la pelle molto chiara, per esaltare il colore del vino», descrive Alberto Mandis.

«Su commissione, realizzo quadri, originali o copie», aggiunge l’artista. «Suono anche la chitarra ho composto tre album jazz fusion. Si chiamano In the air, A Long Story, First Colors». Da qualche anno, inaugura con i suoi spettacoli musicali la mostra fotografica mogorese BìFoto e la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna.

La sua creatività non ha limiti. «Ho realizzato anche una chitarra a fiato, è uno strumento speciale», conclude Mandis, compiaciuto.

Venerdì, 15 luglio 2022