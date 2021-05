Gli amici di tavola e Sea Scout ricordano insieme il surfista educatore Stamane a Portu Suedda è andato in scena un paddle out in memoria di Giovanni Cimaglia, scomparso due mesi fa

In sessanta si sono ritrovati a Portu Suedda, nel Sinis, per ricordare insieme Giovanni Cimaglia, educatore dell’associazione Sea Scout e amante degli sport da tavola sull’acqua scomparso prematuramente due mesi fa a causa di un infarto. Il memorial è stato organizzato dagli amici di tavola di Giovanni, appassionati di surf, windsurf e kitesurf, e dalla moglie Cristiana Mura. All’iniziativa ha subito aderito anche Sea Scout, che promuove attività sportive per disabili, insieme al Nucleo sommozzatori di Protezione civile di Sea Scout.

“Giovanni”, racconta il presidente di Sea Scout Riccardo La Porta, “era appassionato di mare, kitesurf e windsurf. Seguiva come educatore tanti ragazzi con disabilità. Non voleva che per il suo funerale si spendessero tanti soldi per i fiori, così amici e parenti, anziché acquistare corone di fiori, hanno raccolto 750 euro che Cristiana, la moglie di Giovanni, ha deciso di donare a Sea Scout per portare avanti attività con i disabili”.

Stamane i ragazzi speciali si Sea Scout hanno assistito dalla spiaggia a un paddle out, una piccola cerimonia per ricordare Giovanni Cimaglia: gli amici di tavola dell’educatore scomparso sono entrati in acqua e si sono disposti in cerchio con tavole da surf o sup.

“Una volta l’anno”, continua La Porta, “vogliamo organizzare una giornata ludico-sportiva coinvolgendo gli amici di Giovanni per ricordare insieme il nostro amico. Gli amici di tavola adotteranno un ragazzo con disabilità seguito dalla nostra associazione per fagli trascorrere una giornata al mare all’insegna dello sport e del divertimento”.

