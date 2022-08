Gli amici di Simone Longu: “Ora vinci, vinci per noi: rimarrai per sempre il nostro migliore campione”

A Cagliari il giorno 30/8/22 è mancato all’affetto dei suoi cari familiari e amici Simone

Longu nato a Cagliari il 10/11/1986.

I funerali avranno luogo venerdì 2 settembre alle ore 16 Chiesa Medaglia Miracolosa, lo

vogliamo ricordare così:

Io non lo so in generale, che senso abbia la vita.

L’ unico che mi do, è che dobbiamo occupare al meglio lo spazio e il tempo che ci è stato

concesso, in quella terrena. Per poi rincontrarci in un’altra dimensione e dirci un po’ come

è andata laggiù.

Ma non lo so davvero.

Non trovo il senso di far andare via così presto i bimbi, farli stare male, oppure una

persona come te.

Che li amavi, che ti donavi anche per loro costantemente all’ Avis, che c’ eri sempre per la

tua famiglia e per i tuoi amici, che ti facevi in quattro per non lasciare indietro niente. E mi

sono sempre chiesta, dove trovavi le forze di incastrare ogni tuo respiro. Perché tu la vita

la vivevi appieno, senza lasciarle quasi ossigeno. Quello che oggi hai tolto a tutti noi, in

una frazione di secondo. E mentre noi qui ti piangiamo a dirotto, perché è impossibile non

farlo, tu magari con la tua solita faccia da pirla, ci guardi da dietro ad una nuvola e sorridi,

mentre ci ripeti:

”Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre”. Era la

tua massima di vita.

Quella che Dio, non prendertela ma è così, ti ha preso troppo presto.

Dovevi ancora regalare tanto qui, tanta della tua sconfinata umanità. Quella che

dovremmo imparare ad avere tutti ed a metterla in pratica, come facevi tu, in ogni granello

della tua clessidra.

Dacci la forza di sorridere, proprio come te, in ogni istante.

Ora corri leggero tra le nuvole.

E vinci, vinci per noi.

Anche se lo sai, rimarrai sempre il nostro migliore campione.

Ti amiamo.

I tuoi Amici

Chiunque volesse contribuire a questo doloroso momento, può donare al

l’IBAN

IT56K0305801604100320290275

(intestato a Carla Conca amica d’infanzia)