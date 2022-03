Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La mostra fotografica è stata ideata utilizzando la metodologia denominata Photovoice – “Voicing Our Individual and Collective Experience”, un modello di ricerca-azione partecipata. La costruzione condivisa del significato e della riflessione ha l’ambizione di creare proposte per il contesto di riferimento.

La mostra sarà dunque un’occasione di incontro con la comunità “Il Samaritano”, nata con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale attraverso una cultura della solidarietà e di autopromozione della persona in espiazione della pena in misure alternative alla detenzione. L’evento è aperto a tutti.

Fonte: Link Oristano

